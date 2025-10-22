Près de Rouen. Une femme de 26 ans meurt percutée par un train à un passage à niveau

Une femme de 26 ans est morte sur un passage à niveau à Notre-Dame-de-Bondeville, mardi 21 octobre peu avant 21h. Elle a été percutée par un train de voyageurs. Une équipe du Smur s'est rendue sur place mais n'a pas pu sauver la victime. A l'intérieur du train se trouvaient 140 passagers. Le trafic ferroviaire a dû être interrompu entre Rouen et Le Havre, impactant environ 800 passagers. La circulation a été rétablie peu avant minuit.

Le conducteur du train qui a percuté la femme a été choqué et pris en charge par la SNCF. Un conducteur remplaçant a été mobilisé pour ramener le train en gare de Rouen.