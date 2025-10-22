Eure. Les parents du Premier ministre Sébastien Lecornu placés sous protection policière dans le département

Les parents du Premier ministre Sébastien Lecornu ont été placés sous protection policière pour des raisons de sécurité dans l'Eure, où ils résident, a appris ce mercredi 22 octobre l'AFP, auprès du ministère de l'Intérieur. Selon le ministère, cette mise sous protection a une "raison évidente. Ils en ont besoin".

Trois policiers les accompagnent

Une source proche du dossier a assuré à l'AFP que ce couple de personnes âgées n'était pas demandeur et que ce n'était "pas pour leur confort personnel" que cette décision avait été prise. Ils seraient, selon nos confrères du Parisien, accompagnés de trois policiers 24h/24, d'un chauffeur et de deux officiers de sécurité. Ce couple a "fait l'objet d'une évaluation" par l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste (Uclat) au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et qu'à l'issue, ils ont été classés en T4, "soit le plus bas niveau de menace sur une échelle qui en compte quatre".

L'attribution de cette protection policière à des personnalités fait régulièrement polémique. En septembre, Sébastien Lecornu a publié un décret supprimant les derniers avantages "à vie" des anciens Premiers ministres, qui concernaient l'usage d'un véhicule et d'un chauffeur, et la protection policière, limitant à 10 ans cette attribution. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Avec AFP