Rouen. Explosion dans les rues du centre-ville, deux personnes blessées

L'explosion n'est pas passée inaperçue, mardi 21 octobre dans la soirée, en plein centre-ville de Rouen. Dans un quartier très animé, place du Lieutenant Aubert, des mortiers d'artifice ont été tirés. La déflagration a blessé légèrement deux personnes. Les victimes ont été transportées vers le CHU de Rouen.

