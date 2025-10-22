Le Havre. Pollution plastique : la Ville teste un système pour nettoyer les bassins avec un robot

C'est une pollution dévastatrice pour l'océan : le plastique et ses résidus. Pour tenter de limiter leur impact sur l'environnement marin, la Ville du Havre profite de la Transat Café L'Or pour tester de nouveaux équipements autour du bassin Paul Vatine, où sont amarrés les 74 bateaux.

Un dispositif primé au concours Lépine

Deux systèmes sont expérimentés. Autour du bassin, 11 avaloirs ont été disposés au niveau des bouches d'égout. "C'est une petite corbeille qui permet de capter les déchets type mégots ou petits papiers avant qu'ils ne tombent dans le bassin, c'est un traitement en amont", détaille Augustin Bœuf, adjoint au maire du Havre en charge de la propreté. Un dispositif développé par l'entreprise normande Cotentin Filtration, récemment primée au concours Lépine.

Le second dispositif est installé à l'angle du bassin Paul Vatine, à fleur d'eau. "C'est un robot qui permet de pomper jusqu'à 30m3 par heure et ainsi d'attirer les déchets plastiques. Il peut capter entre 75 et 300 litres de déchets", poursuit Augustin Bœuf. Selon le volume de déchets captés, il faut vider le filet qui les récupère entre deux fois par semaine et deux fois par jour. Ce robot, baptisé DPOL, a été mis au point par une entreprise du Var et est déjà utilisé, notamment, dans les ports du Calvados.

Le filet du robot DPOL peut-être changé de deux fois par jour à deux fois par semaine, selon le volume collecté. - Célia Caradec

D'autres bassins à l'avenir

"Il s'agit d'une expérimentation, rappelle l'élu, si les résultats sont probants, il n'est pas exclu de l'étendre sur les autres bassins du centre-ville comme le bassin du Commerce ou le bassin du Roy qui sont vraiment des lieux de vie. Or, c'est une réelle difficulté de les nettoyer en raison notamment des marées."

Le coût total pour ces deux dispositifs est d'environ 12 000€. Une lutte contre la pollution qui s'inscrit dans le cadre de la politique havraise pour une ville propre mais aussi dans la démarche écologique portée par les organisateurs de la Transat Café L'Or.