En ce moment Be Mine Kamrad
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Pollution plastique : la Ville teste un système pour nettoyer les bassins avec un robot

Environnement. A l'occasion de la Transat Café L'Or, la Ville du Havre teste un système de nettoyage des déchets plastiques dans le bassin Paul Vatine. Il s'agit d'un robot, couplé à des filtres apposés sur les bouches d'égout.

Publié le 22/10/2025 à 09h50 - Par Célia Caradec
Le Havre. Pollution plastique : la Ville teste un système pour nettoyer les bassins avec un robot
Le robot DPOL pompe jusqu'à 30m3 par heure, en surface, et attire les déchets dans son filet. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une pollution dévastatrice pour l'océan : le plastique et ses résidus. Pour tenter de limiter leur impact sur l'environnement marin, la Ville du Havre profite de la Transat Café L'Or pour tester de nouveaux équipements autour du bassin Paul Vatine, où sont amarrés les 74 bateaux.

Un dispositif primé au concours Lépine

Deux systèmes sont expérimentés. Autour du bassin, 11 avaloirs ont été disposés au niveau des bouches d'égout. "C'est une petite corbeille qui permet de capter les déchets type mégots ou petits papiers avant qu'ils ne tombent dans le bassin, c'est un traitement en amont", détaille Augustin Bœuf, adjoint au maire du Havre en charge de la propreté. Un dispositif développé par l'entreprise normande Cotentin Filtration, récemment primée au concours Lépine.

Augustin Boeuf

Le second dispositif est installé à l'angle du bassin Paul Vatine, à fleur d'eau. "C'est un robot qui permet de pomper jusqu'à 30m3 par heure et ainsi d'attirer les déchets plastiques. Il peut capter entre 75 et 300 litres de déchets", poursuit Augustin Bœuf. Selon le volume de déchets captés, il faut vider le filet qui les récupère entre deux fois par semaine et deux fois par jour. Ce robot, baptisé DPOL, a été mis au point par une entreprise du Var et est déjà utilisé, notamment, dans les ports du Calvados.

Le filet du robot DPOL peut-être changé de deux fois par jour à deux fois par semaine, selon le volume collecté.Le filet du robot DPOL peut-être changé de deux fois par jour à deux fois par semaine, selon le volume collecté. - Célia Caradec

D'autres bassins à l'avenir

"Il s'agit d'une expérimentation, rappelle l'élu, si les résultats sont probants, il n'est pas exclu de l'étendre sur les autres bassins du centre-ville comme le bassin du Commerce ou le bassin du Roy qui sont vraiment des lieux de vie. Or, c'est une réelle difficulté de les nettoyer en raison notamment des marées."

Augustin Boeuf

Le coût total pour ces deux dispositifs est d'environ 12 000€. Une lutte contre la pollution qui s'inscrit dans le cadre de la politique havraise pour une ville propre mais aussi dans la démarche écologique portée par les organisateurs de la Transat Café L'Or.

Galerie photos
Le filet du robot DPOL peut-être changé de deux fois par jour à deux fois par semaine, selon le volume collecté. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Pollution plastique : la Ville teste un système pour nettoyer les bassins avec un robot
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple