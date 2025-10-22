En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Caen. Les urgences de l'hôpital Saint-Martin fermées cette nuit

Santé. Les urgences de l'hôpital Saint-Martin de Caen seront fermées dans la nuit du 22 octobre au jeudi 23 octobre.

Publié le 22/10/2025 à 11h32 - Par Elvire Alix
Caen. Les urgences de l'hôpital Saint-Martin fermées cette nuit
L'hôpital Saint-Martin ferme régulièrement ses urgences, par manque de personnel.

Coup d'arrêt temporaire aux urgences de l'hôpital Ramsay Saint-Martin de Caen. Le service sera fermé du mercredi 22 octobre à 18h jusqu'au jeudi 23 octobre à 8h30, faute de médecins disponibles.

Un manque d'effectifs en cause 

L'établissement indique rencontrer des difficultés d'effectifs médicaux, "malgré les efforts menés pour soutenir le fonctionnement du service et du plateau hospitalier caennais".

Durant la fermeture, les suites opératoires resteront assurées normalement. Pour toute urgence, les habitants sont invités à composer le 15. Le médecin régulateur du SAMU – Centre 15 évaluera chaque situation et orientera les patients vers la structure la plus adaptée.

