Alerte menace. Pourquoi tous les téléphones d'une ville normande ont sonné en même temps ce mercredi ?

Sécurité. Mercredi 10 décembre 2025, une étrange alerte va retentir sur les téléphones des habitants de Condé-en-Normandie et des communes voisines. Un test exceptionnel du dispositif FR-Alert, mené par les préfectures de l'Orne et du Calvados, doit vérifier le système d'alerte aux populations en cas de risque majeur.

Publié le 10/12/2025 à 11h45 - Par Mathilde Rabaud
Pourquoi une alarme prioritaire va interrompre tous les téléphones d'un secteur normand ce mercredi, même en mode silencieux. - Unsplash

Ce mercredi 10 décembre matin, les habitants et les personnes de passage autour de Condé-en-Normandie vont recevoir une alerte sonore inhabituelle. Pas de danger réel derrière ce signal : il s'agit d'un exercice de sécurité civile piloté par les autorités locales. Le test vise à s'assurer du bon fonctionnement de FR-Alert, le dispositif capable d'envoyer une notification prioritaire à toute personne présente dans une zone géographique ciblée.

FR-Alert : comment fonctionne ce système d'alerte unique en France ?

Déployé progressivement depuis 2022, FR-Alert permet d'avertir instantanément la population en cas de catastrophe naturelle, accident industriel, événement majeur ou menace terroriste.
Chaque téléphone situé dans le périmètre concerné reçoit alors :

  • une alerte sonore spécifique, impossible à ignorer,
  • un message visuel,
  • et des consignes immédiates à suivre selon la nature du risque.

Ce système complète les sirènes traditionnelles qui, chaque premier mercredi du mois, continuent de retentir partout en France.

Aucune réaction particulière à adopter ce mercredi

La préfecture est formelle : la réception du message n'appellera aucun geste de mise en sécurité.
Les habitants sont même invités à ne pas contacter les numéros d'urgence, afin de ne pas saturer les lignes pour un exercice prévu et contrôlé. L'objectif est simple : tester la diffusion, vérifier la portée du message et évaluer la réactivité du dispositif.

Des exercices réguliers pour améliorer la préparation

Ces opérations sont menées plusieurs fois par an dans différents secteurs du pays. L'un des derniers grands tests normands avait eu lieu en octobre 2025, autour de la centrale nucléaire de Flamanville.
Pour les autorités, ces simulations permettent de préparer au mieux la population aux risques majeurs, dans un contexte où les outils numériques deviennent essentiels pour diffuser les consignes de sécurité.

