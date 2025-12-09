Mayenne. Les urgences rouvrent jusqu'à 23h30, "sans certitude de tenir en janvier" selon Audace 53

L'Agence régionale de santé (ARS) l'avait annoncé à l'issue du comité de suivi des urgences en Mayenne qui s'est tenu le 21 novembre : "les urgences du centre hospitalier du nord-Mayenne vont rouvrir jusqu'à 23h30 d'ici quelques jours". Le changement est désormais effectif. Depuis mardi 2 décembre, le service des urgences de Mayenne est ouvert sur une plage de 8h à 23h30, et accessible jusqu'à 20h30. "Il s'agit d'une première étape vers la réouverture 24 heures sur 24 des urgences de Mayenne d'ici un an", soulignait le professeur Dominique Savary, chargé de la réorganisation des urgences dans le département.

"Des médecins ont annoncé leur départ"

Cependant, l'association des usagers des services de santé du Nord-Mayenne Audace 53 montre des signes d'inquiétude. Elle a fait part sur ses réseaux sociaux d'un "fonctionnement chaotique jusqu'à 23h30 à Mayenne, sans certitude de pouvoir tenir en janvier". Contactée, l'association précise que le fonctionnement est "contesté par les médecins" et que "la communication n'a pas été faite". "Le mois de janvier risque d'être très compliqué compte tenu des médecins qui ont annoncé leur départ", ajoute-t-elle.

"Exiger que des moyens humains et matériels soient donnés au CHNM"

L'association et le syndicat Force ouvrière des agents du centre hospitalier appellent à une manifestation à Mayenne, samedi 13 décembre, à 10h30 sur la Cale, "pour exiger que des moyens humains et matériels soient donnés au CHNM pour assurer la sécurité et l'accès aux soins des nord-Mayennais". Une pétition a également été lancée par Audace 53. Elle a recueilli près de 6 000 signatures en quelques jours.