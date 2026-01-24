Caen. Improviser pour apprendre à jouer : ma redécouverte de la harpe au festival Harpes d'Exil

Quinze ans d'existence pour le festival Harpes d'Exil, et presque 20 ans depuis que j'ai découvert cet instrument. J'ai joué de la harpe de mes 8 à 9 ans. Une année seulement, avant que je ne décide, avec toute la radicalité de l'enfance, de mettre un terme à ma carrière musicale. L'enseignement classique du conservatoire et le solfège n'étaient visiblement pas faits pour moi. La pédagogie de Salomon Ellia, directeur artistique et pédagogique de l'association Nevel qui est derrière le festival, avec qui je décide aujourd'hui de prendre un cours, me convient beaucoup mieux.

Salomon Ellia, directeur artistique et pédagogique de l'association Nevel qui est derrière le festival. - Elvire Alix

"La harpe peut s'exiler dans toutes les disciplines"

Je m'installe derrière la harpe, la pose sur mon épaule. Salomon Ellia m'observe et m'explique comment placer mes doigts. "Tu lèves les pouces comme pour faire du stop, tu fermes les poings, mais comme si tu avais un petit oiseau dans le creux de la main." Il faut donc être délicate. Il me propose ensuite d'improviser, de jouer comme si je savais déjà très bien ce que je faisais, et de voir ce qui en sort. Ce n'est pas parfaitement harmonieux, mais c'est joyeux et surtout très libérateur.

L'improvisation comme apprentissage

Il m'explique au passage comment faire sonner les cordes, les particularités de la harpe celtique sur laquelle je joue et l'éventail de sons qu'elle peut produire. "C'est pour ça que le festival s'appelle Harpes d'Exil : la harpe peut s'inviter dans plein de traditions, dans la musique classique comme dans le jazz ou les musiques du monde. Elle ne se limite pas." Lui pratique les musiques du monde, avec un goût prononcé pour les répertoires juifs séfarades, mais aussi des influences grecques et méditerranéennes. Le cours touche à sa fin, mes mains sur les cordes ralentissent, je choisis une dernière note. "Et voilà, on a même trouvé une fin."

Pratique. Programmation complète auprès de la Ville de Caen et du Tandem, le centre d'animation Baulieu-Maladrerie.