Calvados. Un accident se produit entre un bus scolaire et une voiture, les pompiers mobilisés

Sécurité. Vendredi 23 janvier, un accident entre un bus de transport scolaire et une voiture s'est produit à Burcy dans le Calvados. Les pompiers ont été mobilisés.

Publié le 24/01/2026 à 10h16 - Par Justine Carrère
Les pompiers du Calvados sont intervenus à Burcy pour un accident entre un bus scolaire et une voiture vendredi 23 janvier. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les pompiers sont intervenus vendredi 23 janvier vers 16h30 dans la commune de Burcy dans le Calvados pour un accident qui s'est produit entre un bus de transport scolaire de la compagnie Normandie Transport et une voiture. Les secours ont recensé 14 victimes. Une femme de 44 ans, conductrice de la voiture, s'en est sortie indemne et a été laissée sur place.

13 enfants indemnes

Les treize enfants âgés de 11 à 14 ans, provenant du collège du Bény-Bocage s'en sont eux aussi sortis indemnes.

Le responsable de la compagnie des transports et la gendarmerie nationale se sont rendus sur les lieux et un bus de remplacement a été mis en place pour assurer la fin du trajet.

