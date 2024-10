Seine-Maritime. Collision entre un bus scolaire et une voiture : un adolescent de 17 ans transporté au CHU de Rouen

Un accident de la route a eu lieu ce vendredi 11 octobre, rue du Docteur Delatre à Fry, près de Gournay-en-Bray en Seine-Maritime, vers 14h45. Une femme de 48 ans et son fils de 17 ans ont été transportés au CHU de Rouen.

15 pompiers sur place

Les pompiers ont été appelés pour un accident de la circulation qui s'est produit entre un bus de transport scolaire et une voiture. Une quinzaine de pompiers ont procédé au balisage et au barrage de la rue et pris en charge les neuf personnes impliquées dans l'accident. Il s'agit de six adolescents de 16 à 18 ans, le chauffeur du bus, une femme de 48 ans et un adolescent de 17 ans.

Vers 15h50, les pompiers ont indiqué que les six adolescents et le chauffeur du bus de 50 ans n'ont pas été blessés, mais que la femme de 48 ans avait été légèrement blessée et que l'adolescent de 17 ans souffrait d'un traumatisme crânien "catégorisé blessé grave". Vers 16h30, l'intervention se terminait.