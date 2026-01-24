Manche. Laurent Lechapelays, directeur des établissements catholiques de la Manche, se prépare à la retraite

Lors d'une conférence de presse à l'évêché de Coutances, vendredi 23 janvier, le directeur diocésain des établissements catholiques de la Manche a annoncé préparer sa retraite. Laurent Lechapelays devrait quitter ses fonctions à la fin de l'année scolaire, dans cinq mois. Il avait rejoint l'Institut Saint-Lô à Agneaux au début des années 1990, avant d'en devenir directeur. Il a atteint son poste actuel en 2018.

"Mutualiser les forces"

Cette annonce survient quelques jours après l'annonce de la fermeture de l'école Saint-Paul, l'un des trois établissements catholiques de Granville à la fin de l'année. "L'objectif est de réfléchir à un projet avec les deux autres écoles, de mutualiser les forces, et enrichir l'offre des écoles catholiques" explique-t-il. Il souhaite rassurer les parents. "Je me suis engagé à ce que toutes les familles puissent trouver une place à leur enfant dans un établissement catholique", conclut-il.