Manche. Les effectifs en légère baisse dans l'enseignement privé

Près de 17 000 élèves sont scolarisés dans l'enseignement privé dans la Manche en cette rentrée, après les premières remontées. Ils sont environ 6 500 dans le premier degré et 9 000 dans le secondaire. La tendance est donc à la baisse, entre 1,3 % et 1,5 %, d'après les premiers calculs qui restent à affiner.

Pour le directeur diocésain de l'enseignement privé, il existe deux raisons à cette baisse. "Il y a les conséquences de la crise Covid, c'est-à-dire une recherche de proximité, et puis il y a les conséquences économiques : prix de cantines, les déplacements… Ça coûte plus cher de prendre sa voiture si on veut aller plus loin pour une école privée. Une école privée sous contrat, même si ça ne coûte pas très cher pour l'éducation, on paie quand même. L'instabilité économique joue quand même beaucoup en notre défaveur", analyse Laurent Lechapelays. Sur le fond, il assure que les familles scolarisées dans le privé sont heureuses, avec de beaux projets pédagogiques. Un projet diocésain est en cours d'élaboration pour trouver comment se développer dans l'avenir.