Classement. Rouen dans le top 10 des meilleures villes étudiantes en 2025

D'après un classement du journal Le Parisien publié jeudi 3 juillet, la ville de Rouen est dans le top 10 des meilleures villes étudiantes (sur 16 villes). Le classement, qui se base sur les villes de plus de 40 000 étudiants, prend en compte surtout le cadre de vie explique le journal et pas uniquement sur l'offre de formation. Ont été regardés à la loupe les besoins économiques et sociaux des étudiants (transports, vélos en libre-service, accessibilité des cinémas, piscines, salles de concerts, bibliothèques ou encore le nombre de bars pour 10 000 habitants etc.) sans oublier l'attractivité des loyers.

"Une belle reconnaissance, mais surtout un encouragement à aller encore plus loin", salue Abdelkrim Marchani, vice-président de la Métropole notamment en charge de l'enseignement supérieur et la recherche et de la vie étudiante.

Classement à relativiser ?

La capitale normande est ainsi notée 11,71 ex aequo avec Strasbourg et devant Paris. La force de la ville : le logement, noté 16,8 sur 20 soit la 4e meilleure note mais aussi les études notées 17,4/20, la troisième meilleure note. Les villes de Montpellier, Grenoble et Nancy sont sur le podium.

Plus étoffé et concernant davantage de villes, le classement du média L'Etudiant, publié début juin, plaçait la ville de Rouen bien plus loin, entre la 21e et la 30e place, avec de bonnes notes concernant l'attractivité, mais une note moyenne pour la vie étudiante et le cadre de vie. Peut mieux faire donc.