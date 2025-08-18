En ce moment Way down we go KALEO
Bons plans. Des aides à Hérouville pour profiter du sport et de la culture

Culture. A la rentrée, la Ville d'Hérouville pousse ses habitants à pratiquer des activités sportives et culturelles en leur proposant plusieurs aides. Des demandes à réaliser auprès du Centre communal d'action sociale (CCAS).

Publié le 18/08/2025 à 16h45 - Par Elvire Alix
Ces aides sont proposées par la Ville d'Hérouville-Saint-Clair et le CCAS.

A Hérouville Saint-Clair, le Centre communal d'action sociale (CCAS) propose différentes aides pour permettre à tous de profiter d'activités sportives, culturelles et de loisirs à la rentrée. Le dispositif "Vivacité" concerne les enfants et les jeunes jusqu'à 21 ans vivant chez leurs parents. Il offre des réductions sur la cantine, le sport, la musique ou encore les séjours touristiques. Une aide existe aussi pour les jeunes de moins de 25 ans en logement autonome, avec une participation pouvant aller jusqu'à 130 euros par an pour une activité. Les retraités, les personnes en situation de handicap ou bénéficiaires du RSA peuvent également recevoir un soutien de 80 euros afin de financer des sorties et loisirs, un moyen de rompre l'isolement.

