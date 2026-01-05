Neige. La circulation perturbée dans le Calvados, des restrictions pour certains véhicules

La rentrée est particulière en Normandie. Certains se sont réveillés sous les flocons, tandis que la neige est attendue tout au long de la journée ce lundi 5 janvier. Le Calvados est placé en alerte orange neige-verglas jusqu'au moins mardi matin, et jusqu'à 10cm de neige pourraient tomber par endroits. De quoi compliquer la circulation ce matin, on fait le point.

Pas de transports scolaires

Le préfet du Calvados a pris ses précautions en interdisant, durant tout ce lundi, et sur tout le réseau routier, le transport collectif d'enfants. Les lignes scolaires Twisto, ainsi que Nomad, sont donc concernées, et ne roulent pas.

Les poids lourds sont aussi impactés par ces conditions météorologiques. Les conducteurs doivent abaisser leur vitesse maximale de 20km/h partout dans le Calvados, et ne peuvent pas dépasser. Par ailleurs, certaines sections leur sont interdites. Le détail à retrouver ici.

Le tramway et les trains roulent

Sur les rails, les trains circulent bien pour le moment. La SNCF n'a pas suspendu ses trains, mais anticipe des perturbations et demande aux voyageurs le pouvant de reporter leurs trajets.

Twisto fait aussi rouler ses bus, tout en prévoyant également des perturbations. Les tramways sont bien en service ce lundi 5 janvier matin.

Les agriculteurs de la partie ?

Dans le même temps, la colère agricole couve, et de nombreux agriculteurs ont prévu de manifester dans le Calvados. La neige va-t-elle les refroidir ? Les rassemblements ne sont pas annulés pour le moment. Un barrage filtrant est prévu par les Jeunes agriculteurs au niveau du pont de Normandie à la mi-journée. De son côté, la Coordination rurale prévoit des blocages à Caen, et donne cinq points de rendez-vous en fin de matinée : au rond-point de l'usine Lactalis près de Bayeux, à la sucrerie de Cagny, au rond-point de la Bijude à Biéville-Beuville près de Caen, à Coulvain près de l'A84 dans le Bocage et au niveau de La Jalousie entre Caen et Falaise.