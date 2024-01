Calvados. Poids lourd, transport scolaire… Les conditions de circulation avec la neige et le verglas

Neige ou pas neige ? S'il n'y a pas de certitudes, le Calvados est passé en vigilance orange neige et verglas, annonce la préfecture ce mercredi 17 janvier. Afin de ne prendre aucun risque, notamment avec des routes qui devraient glisser, plusieurs mesures ont été prises.

Les poids lourds

Premièrement, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ne peuvent plus circuler sur le réseau routier national, hormis l'A84, uniquement dans le sens Caen - Rennes, la RN814 dans les deux sens, et la RN13, également dans les deux sens.

Les bus

En ce qui concerne les transports scolaires, le réseau Nomad annonce suspendre le ramassage durant toute la journée du jeudi 18 janvier. Pour rappel, ces transports sont déjà suspendus aujourd'hui, mercredi 17 janvier. En ce qui concerne les lignes commerciales, elles reprennent demain à partir de 12h30. De son côté, Twisto prend aussi des précautions pour rester opérationnel.

La préfecture du Calvados précise que les chutes de neige sont attendues à partir de 20 heures, tandis que les premiers flocons sont en train de tomber dans le secteur de Honfleur et de Deauville. Le département reste d'ailleurs placé en vigilance jaune pluie et inondation jusqu'à demain matin.