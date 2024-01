Météo. Jusqu'à -7 °C : où va-t-il faire le plus froid vendredi en Normandie ?

Après l'épisode neigeux qui a touché une grande partie de la Normandie dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier, place au froid. Les températures vont chuter dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 janvier, dans l'ensemble de la région.

Dans la Manche

Il fera jusqu'à -5 °C, vendredi matin dans la Manche. C'est dans le secteur de Saint-Hilaire-du-Harcouët qu'il fera le plus froid mais Avranches, Coutances et Saint-Lô (-4 °C ne seront pas épargnées). Le département est en vigilance jaune crues et neige-verglas

La météo dans la Manche vendredi 19 janvier au matin. - Météo France

Dans le Calvados

Vendredi matin, le thermomètre devrait afficher -6 °C à Orbec, Lisieux et Pont-L'Evêque, dans l'est du département ou encore -5 °C à Vire et Caen. Le temps sera un peu plus clément sur le littoral (-2 °C à Courseulles-sur-Mer et 5 °C à Vierville-sur-Mer). Le département est en vigilance orange crues et jaune neige-verglas.

La météo dans le Calvados vendredi 19 janvier au matin. - Météo France

Dans l'Orne

Attention, enfilez votre manteau, mettez une écharpe bien chaude et n'oubliez pas votre bonnet. Vendredi matin, il fera -7 °C à Mortagne-au-Perche et -6 °C dans une très grande partie du département, en vigilance orange pour les crues et jaune pour la neige et le verglas.

La météo dans l'Orne vendredi 19 janvier au matin. - Météo France

En Seine-Maritime

En Seine-Maritime aussi, il va faire très froid au petit matin. C'est à Rouen que la température sera la plus fraîche (-7 °C). Il fera également -6 °C à Ry, Etaimpuis ou Aumale, -5 °C à Yvetot et -4 °C à Bolbec. Le littoral est relativement épargné avec 5 °C à Fécamp et Saint-Valery-en-Caux. Le département est en vigilance jaune neige-verglas. Il n'y aura toujours pas de transports scolaires ce vendredi. Le préfet a décidé de maintenir le dispositif d'alerte niveau jaune "Temps froid" jusqu'au mardi 23 janvier.

La météo en Seine-Maritime vendredi 19 janvier au matin. - Météo France

Dans l'Eure

Vendredi matin, il fera entre -5 °C (Pont-Audemer) et -7 °C (Les Andelys, Conches-en-Ouche, Verneuil-sur-Avre) dans l'Eure. Le thermomètre affichera -6 °C à Evreux. Le département est en vigilance jaune pour les crues, la neige et le verglas.

La météo dans l'Eure vendredi 19 janvier au matin. - Météo France