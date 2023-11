Météo. La Normandie placée en alerte jaune neige et verglas

Premiers flocons de neige de l'année ou non ? Selon certains prévisionnistes, la neige pourrait tomber en Normandie ce jeudi 30 novembre. En tout cas, le spécialiste Météo France est prudent sur la question et décide de placer les cinq départements en vigilance jaune neige et verglas. Cependant, la vigilance ne débute pas à la même heure selon le département.

Les alertes en détail

Le premier concerné est celui de l'Orne, où les températures pourraient être les plus basses. L'alerte jaune est en vigueur dès 6 heures du matin. Sont concernés ensuite la Manche et le Calvados, à partir de 9 heures. Place ensuite à l'Eure, à midi, et enfin la Seine-Maritime, en milieu d'après-midi. Pour les cinq départements normands, la vigilance est de mise jusque dans la nuit suivante, si elle n'est pas étendue au vendredi 1er décembre d'ici là.

L'ouest de l'Eure sera particulièrement touché, précise la préfecture, avec un cumul pouvant atteindre 2cm de neige et des pluies verglaçantes à partir de 18 heures. Les services de l'Etat du Calvados évoquent eux une neige qui ne tiendra pas, mais qui pourrait "temporairement blanchir les sols" sur les collines normandes. Puis de la pluie, pouvant se transformer en verglas, est annoncée sur l'ensemble de la région durant l'après-midi par Météo France, faites preuve d'une grande vigilance si vous prenez la route.