Normandie. Les premiers flocons de neige attendus cette semaine ?

Bientôt des flocons de neige en Normandie ? C'est une hypothèse de plus en plus plausible. Les prévisionnistes commencent à évoquer des chutes de neige dans notre région dans le courant de la semaine, alors qu'en ce moment même, l'est de l'Europe est en proie à de fortes tempêtes de neige.

Les flocons attendus jeudi

La neige pourrait tomber dans la journée du jeudi 30 novembre. Sur les réseaux, un passionné de météorologie, administrateur du compte Météo Haute-Normandie, évoque une probabilité de 50 %. "Le scénario neigeux prend de la vigueur", selon lui. Tous les départements normands seraient concernés par le phénomène météorologique : des parties du Calvados, de l'Orne et de la Manche, alors que l'intégralité de l'Eure et de la Seine-Maritime sont susceptibles de voir tomber des flocons.

Les prévisions annoncent un risque de neige en Normandie ce jeudi 30 novembre. - @BaudribosK sur X

"L'Orne et les collines normandes seront le plus aptes à voir des flocons de neige tomber", évoque de son côté l'administrateur du compte Météo Basse-Normandie. Ils pourraient tomber en tout début de matinée, alors que les températures seront les plus fraîches. Néanmoins, il est peu probable que cette neige tienne et paralyse la région, puisque les températures resteront positives en journée.

Elles seront toutefois très basses : Météo France prévoit pour le moment un petit degré à Villers-en-Ouche au réveil, 2 degrés à Domfront ou Neufchâtel-en-Bray, et 3 à Argentan, Caen, Lisieux, Rouen, Le Havre ou encore Evreux. C'est finalement dans la Manche que la température sera le plus agréable.

Cette neige pourrait également se transformer en pluie verglaçante, alors prudence sur les routes.