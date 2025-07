People. “Elle me stupéfie” : Antoine de Caunes fait une déclaration publique d'amour à sa femme Daphné Roulier

Dans le dernier épisode du podcast Les Elles d'un homme, diffusé fin juillet 2025, l'animateur, comédien et réalisateur Antoine de Caunes livre un témoignage intime sur la place des femmes dans sa vie. Le cœur de l'échange ? Une déclaration d'amour sans détour à Daphné Roulier, sa compagne de longue date et épouse.

La rare et touchante déclaration d'amour d'un homme à la femme de sa vie

Il affirme : "Si je devais rendre hommage à une femme dans un film ou un documentaire, ce serait une certaine Daphné Roulier. Parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire. Parce qu'elle est d'une intelligence qui me stupéfie et me complexe. Je me sens vraiment comme un gamin vis-à-vis d'elle."

Daphné Roulier, son pilier, sa source d'admiration

Connue pour son sérieux journalistique et sa discrétion médiatique, Daphné Roulier est dépeinte par Antoine de Caunes comme une femme d'une force morale impressionnante.

"Elle a une colonne vertébrale morale tellement forte… Et je l'admire parce que c'est une guerrière, parce qu'elle se bat, elle ne se laisse pas emmerder, elle ne se laisse pas faire."

"Elle est d'origine grecque, elle a un roman familial compliqué : c'est quelqu'un d'irréprochable à mes yeux. Et c'est notoirement mon épouse."

Cette déclaration publique tranche avec la réserve habituelle du couple. Ensemble, ils cultivent une forme d'élégance dans la discrétion, évitant les projecteurs sur leur vie privée.

Trouville-sur-Mer, un refuge pour leur amour

Bien qu'il soit né à Boulogne-Billancourt, Antoine de Caunes revendique un lien profond et durable avec la Normandie. Depuis son enfance, il fréquente Trouville-sur-Mer, où il possède une maison depuis les années 1990.

"Je me sens plus Trouvillais que Parisien", confie-t-il.

C'est dans cette station balnéaire qu'il trouve un équilibre et une respiration essentielle, partagés avec Daphné Roulier. Le couple s'y retrouve loin de l'agitation parisienne, entre nature et culture, dans un cocon qu'ils considèrent comme un refuge.

Une relation fondée sur la discrétion, la fidélité… et la Normandie

Leur histoire, peu médiatisée, traverse les années sans tapage. Elle repose sur des valeurs communes, une passion pour la culture, une estime réciproque, et un attachement profond à la Normandie, où ils se sont mariés.

Antoine de Caunes apparaît dans ce podcast comme un homme engagé, et admirateur des femmes (qu'il "préfère largement aux hommes"), et de la femme de sa vie. Un témoignage rare et touchant, qui montre que l'amour vrai se raconte parfois le mieux à voix basse.