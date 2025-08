Manche. Livre souvenir et futures stars du tennis féminin : la Soisbault Reina Cup fête ses 30 ans à Granville

Aryna Sabalenka, Amélie Mauresmo, Garbine Muguruza ou, plus récemment, Loïs Boisson. Depuis 1995 et la première édition de la Coupe Soisbault à Granville, les meilleurs espoirs du tennis féminin ont posé leurs raquettes dans la cité corsaire pour disputer ce championnat d'Europe réservé aux moins de 18 ans et disputé sur terre battue.

Loïs Boisson, nouvelle coqueluche du tennis féminin français, est passée par Granville pour disputer la Coupe Soisbault. - Jean-Pascal Edeline

10 documentaires sur les espoirs du tennis français

Depuis 30 ans, la ville a accueilli 18 éditions de la compétition. En 2025, c'est du dimanche 3 au mercredi 6 août que les futures stars du tennis féminin, issues de huit nations différentes, s'affronteront. Et pour célébrer les 30 ans de la Soisbault Reina Cup, un livre-souvenir vient de sortir. "Coupe Soisbaut, 30 ans à Granville" est l'œuvre de Xavier Cucuel, scénariste, producteur et réalisateur de documentaires, et de Jean-Pascal Edeline, correspondant sportif à La Manche Libre, qui a couvert toutes les éditions de la Coupe Soisbault. "Xavier a produit et réalisé une série de 10 documentaires sur les espoirs du tennis français diffusée sur Eurosport. Quant à Jean-Pascal, il a couvert et photographié pour la presse locale presque toutes les éditions de la Coupe Soisbault. C'est tout naturellement que nous avons fait appel à eux", confie Roger Davy, le directeur du tournoi.

Xavier Cucuel, Dominique Arnaldi, Roger Davy, Catherine Coudrin et Jean-Pascal Edeline lors de la présentation du livre sur les 30 ans de la Coupe Soisbault, à Granville. - Jean-Pascal Edeline

Redécouvrir la grande histoire de la Coupe Soisbault

Ce livre est l'occasion de (re)découvrir la grande histoire de la Coupe Soisbault : "A travers cet ouvrage largement illustré et foisonnant d'anecdotes savoureuses, nous vous proposons de plonger dans nos plus beaux souvenirs de la coupe", poursuit Roger Davy. Et comme le tennis féminin ne cesse de s'améliorer, il est possible que vous découvrirez, cette année à Granville, la future n°1 mondiale qui détrônera la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Pratique. Coupe Soisbault, 30 ans à Granville. En vente au tennis club de Granville, dans les librairies de la ville et à l'espace culturel de Leclerc à Granville. 19,95€. Coupe Soisbault, du 3 au 6 août. Entrée gratuite.