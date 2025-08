Manche. Iles Chausey : onze plaisanciers secourus après le naufrage de leur bateau

Frayeur au large de Chausey, jeudi 31 juillet. Vers 15h, un semi-rigide a commencé à couler avec onze personnes à bord, dont trois tombées à la mer.

Sauvés par une navette "Jolie France"

Alertée par un appel de détresse, la vedette "Jolie France", qui transportait des passagers en direction de l'île, a pu récupérer l'ensemble des occupants et les ramener sains et saufs à Granville. Les équipes de la SNSM de Granville et de Chausey sont ensuite intervenues pour remorquer le bateau et récupérer les débris flottants.

En cas d'urgence en mer, composez le 196 ou utilisez le canal 16 de votre VHF pour prévenir les secours.