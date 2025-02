People. Une star de "Danse avec les stars" cache une révélation en Normandie… et c'est lié à Laurent Ruquier !

Selon le Journal des Femmes, quand elle n'enchère pas sur des brocs vintage, Sophie Davant est la reine du chill à la normande ! Pendant que Paris s'agite, elle se la joue tranquille dans sa maison en Normandie, un vrai petit paradis loin du bruit et des klaxons. Dans une interview pour 50' Inside, elle avait décrit cet endroit comme son "havre de paix". Traduction : ici, c'est Netflix, plaid et zéro stress. "Quand je viens ici, je sais que je vais pouvoir me reposer, me sentir écoutée. C'est un endroit où je me sens bien, en sécurité", confiait-elle.

Côté déco, Sophie Davant a clairement le goût des belles choses ! "J'ai souvent craqué pour des petites trouvailles, comme des lampes, des tableaux… Et bien souvent, j'achète ces objets aux acheteurs qui ne les revendront pas à un prix plus élevé", avait-elle raconté. En gros, elle chine mieux que nous tous réunis.

Et le petit plus qui fait tout ? Les balades sur la plage avec son chien Raoul (oui, Raoul, un nom parfait). "Eté comme hiver, quel que soit le temps, je fais des kilomètres comme ça, souvent seule. J'adore ça. Ce qui me plaît, c'est d'être en communion avec la nature", expliquait-elle. Franchement, qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour une vie à la Sophie Davant, entre océan, brocante et vibes apaisantes ?

Mais plot twist : Laurent Ruquier est juste à côté !

Coup de théâtre : à deux pas de chez Sophie Davant, Laurent Ruquier s'est aussi offert un petit bijou normand. Son manoir ? Un ancien nid douillet du publicitaire Jacques Séguéla, où Nicolas Sarkozy et Carla Bruni auraient eu leur fameux coup de foudre. Rien que ça. Depuis 2017, l'animateur y passe du bon temps avec son compagnon Hugo Manos, profitant de la piscine et des 4 500 mètres carrés de jardin. Le genre de voisinage qui pourrait donner lieu à un spin-off type "Desperate Starswives : Normandie Edition".

La Normandie, nouveau QG des stars ?

Et si Villerville devenait le nouveau Saint-Germain-des-Prés, mais avec des bottes en caoutchouc et des huîtres du marché ?