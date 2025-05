People. En Normandie, Sophie Davant vivait avec son mari… juste à côté de son futur conjoint William Leymergie !

Parfois, la vie a plus d'imagination que le meilleur des scénaristes. Dans les années 90, Sophie Davant et son mari de l'époque, Pierre Sled, craquent pour une maison de charme à Villerville, petit village côtier niché entre Deauville et Honfleur. Ce qu'ils ignorent alors ? Leur voisin de résidence secondaire n'est autre que William Leymergie, installé dans une maison voisine avec son épouse.

Des années plus tard, les hasards de la vie feront le reste.

"Nous nous connaissons depuis longtemps, car avec mon ex-mari, Pierre, nous avions acheté une maison en Normandie à côté de celle de William et de sa femme", confiera Sophie Davant à Paris Match.

De voisins tranquilles à couple complice

Leur amitié, tissée au fil des étés normands et des années passées ensemble à la télévision, s'est renforcée après le décès de l'épouse de William Leymergie en 2020. Aujourd'hui, sans avoir changé d'adresse, ils partagent beaucoup plus qu'une clôture de jardin.

Ils forment un couple soudé, attaché à la Normandie et à ses paysages apaisants, même si chacun a gardé sa maison.

Une chose est sûre : dans cette comédie romantique made in Calvados, la géographie a joué un rôle clé. L'histoire aurait presque pu s'intituler "Coup de foudre à Villerville".

Le duo taquiné à la télé… et observé par leur voisin célèbre

Lors d'une soirée spéciale Les Enfants de la télé pour les 50 ans de France 2, le couple s'est retrouvé sous les projecteurs… et sous les piques amusées de Laurent Ruquier, leur camarade et voisin de plage.

"En fait, on a l'impression d'être en week-end, puisqu'on est voisins, on se croise sur la plage tous les trois", a lancé l'animateur.

"Moi je ne la connaissais pas, elle est sympa ! On s'est rencontrés dans les vestiaires, très sympa", a glissé avec humour William Leymergie.

Une Normandie refuge, cadre discret de leur nouvelle vie

Aujourd'hui, entre Villerville, Pont-l'Evêque et les plages de Deauville, le couple cultive une vie paisible, à l'abri du tumulte parisien. Chacun dans sa maison, tous deux unis par une région qu'ils aiment profondément.

Et ils ne sont pas les seuls. Leur voisin Laurent Ruquier est propriétaire du Petit Manoir à Trouville, construit par l'architecte Charles Garnier.

Un trio qui se retrouve donc régulièrement entre deux dunes, trois anecdotes, et beaucoup de rires. Et si le sel de la mer conservait aussi… les belles histoires ?