People. Pourquoi la Normandie est-elle au cœur du coup de foudre de Claude Lelouch pour sa femme de 30 ans sa cadette ?

C'est un clin d'œil du destin. En 2006, Claude Lelouch se rend à Deauville pour inaugurer une place à son nom, en hommage à son film Un homme et une femme (1966), tourné justement dans cette station balnéaire normande. Ce film avait transformé Deauville en capitale du romantisme à l'écran. Et comme par magie, c'est aussi là qu'il rencontre celle qui allait bouleverser sa vie.

Ce jour-là, une journaliste remet au cinéaste une lettre écrite par Valérie Perrin, alors encore inconnue. “J'avais écrit ce texte à la demande de cette amie, qui travaillait pour un mensuel normand. C'était une lettre ouverte au cinéma de Claude, que j'admire”, raconte-t-elle au Parisien (12 novembre 2024).

“Quelqu'un a vu ce que je croyais être seul à voir” : le déclic de Claude Lelouch

La lettre frappe en plein cœur. Claude Lelouch lit les mots de Valérie Perrin avec émotion. Il confie : “Je me suis dit : ‘Il y a quelqu'un qui a vu dans mes films ce que je croyais être le seul à avoir vu'.” Une connexion immédiate, sans même s'être encore rencontrés.

Une gare, des heures de discussion, et l'évidence

Quelques mois plus tard, ils se retrouvent à la gare de Deauville pour parler. Longuement. “A ce moment-là, on n'était pas dans la séduction. Trente ans d'écart, c'est beaucoup : j'avais 39 ans, Claude 69”, raconte Valérie Perrin dans les colonnes du Parisien.

Mais la conversation est fluide, intense, profonde. “On avait envie de parler de tout, c'était merveilleux”, se souvient Lelouch. Huit jours plus tard, à Paris, ils se revoient. “On a passé une soirée incroyable”, dit-elle. Et là, tout s'accélère. “Après, tout est allé très vite. On était trop bien ensemble, il n'y avait pas de temps à perdre.”

“Ce qui dure, c'est l'admiration” : un amour qui défie le temps

Depuis 18 ans, leur couple tient bon. Pour Lelouch, ce qui compte, ce n'est pas l'âge, mais la profondeur du lien. “En amour, il y a l'amour des corps, qui dure peu de temps. Mais ce qui est important, c'est l'admiration”, confie-t-il. C'est cette admiration qui les unit au quotidien : elle pour son œuvre cinématographique, lui pour son talent d'autrice.

Une vie partagée entre Paris et la Normandie

A l'époque Valérie Perrin vivait à Trouville-sur-Mer, non loin de Deauville, où elle écrivit ses romans à succès. Le couple partage son temps entre la capitale et la mer. Un pied dans la lumière, un autre dans la discrétion. “On a trouvé un rythme qui nous ressemble”, affirment-ils.

Une romance normande, inattendue et puissante

Ce qui aurait pu rester un simple hommage à une œuvre est devenu le point de départ d'un amour durable. La coïncidence est troublante : Claude Lelouch venait célébrer l'amour au cinéma, et c'est l'amour, bien réel cette fois, qui l'a trouvé. Une preuve, peut-être, que certaines histoires sont écrites d'avance… Et toujours en Normandie !