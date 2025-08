Haras du Pin. Les meilleurs cavaliers de France attendus pour le Grand national de concours complet

L'été est touristique, mais aussi sportif au haras du Pin. Le Grand national de concours complet d'équitation revient, du jeudi 7 au dimanche 10 août, sur le pôle international de sports équestres (Pise), "un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'équitation, marqué cette année par les championnats de France des chevaux de 7 ans."

"Il y aura du spectacle tout le week-end", assure David Jollivet, le directeur du Pise. Il attend pléthore de cavaliers, du niveau amateur à professionnel, dont la présence des meilleurs Français comme "Nicolas Touzaint, Karim Laghouag ou Stéphane Landois qui ont concouru aux Jeux olympiques et régulièrement aux championnats du monde."

La plus grosse épreuve, samedi

Le concours complet, triathlon de l'équitation, se décompose en trois épreuves : le dressage, le cross et le saut d'obstacles. "Il y aura ces trois disciplines le jeudi, le samedi et le dimanche", détaille David Jollivet, le vendredi étant essentiellement consacré au dressage et au saut d'obstacles. Le directeur du Pise donne particulièrement rendez-vous aux spectateurs samedi matin pour assister au cross de la Pro Elite, "la plus grosse épreuve du concours."

S'il s'agit d'un rendez-vous sportif important pour préparer le Mondial de concours complet au mois d'octobre, l'événement reste accessible aux familles et néophytes. De plus, des animations sont proposées pendant les quatre jours : un village d'exposants sur le pôle sportif, et des balades à poney, des spectacles et la visite du haras du Pin. L'ambiance, elle, est toujours pleine d'encouragements. "Il y a beaucoup de public et de fans de la discipline parce que le haras du Pin reste un site mythique pour ces épreuves-là", conclut David Jollivet.