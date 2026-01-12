En ce moment La vie qu'on mène Mentissa
Rouen. La Métropole lance un appel à projets pour le site Béthencourt

Economie. La Métropole Rouen Normandie a lancé, mercredi 7 janvier, un appel à projets concernant le site Béthencourt à Rouen pour en faire un nouveau lieu culturel.

Publié le 12/01/2026 à 15h40 - Par Margaux Fresnais
Rouen. La Métropole lance un appel à projets pour le site Béthencourt
La Métropole Rouen Normandie a lancé un appel à projets pour la transformation du site Béthencourt à Rouen, au coeur du quartier Flaubert. - Alan Aubry – Métropole Rouen Normandie

La Métropole Rouen Normandie a lancé un appel à projets, mercredi 7 janvier, concernant le site Béthencourt à Rouen, au cœur du quartier Flaubert, pour en faire un nouveau lieu culturel.

Plusieurs critères culturels, artistiques et économiques sont attendus

Pour transformer ce site de 16 000m2 les candidats devront prendre en compte plusieurs attendus culturels, artistiques et économiques. Le lieu doit offrir un espace propice à la création et à la pratique artistique, tant pour les amateurs que pour les professionnels. Le projet doit inclure un lieu d'exposition et/ou de projection, ainsi qu'un espace dédié aux événements et aux animations culturelles.

En ce qui concerne les activités économiques, il est essentiel que le projet intègre une offre de restauration-bar qui encourage la consommation de produits frais, locaux, biologiques et de circuits courts. Il est important que les lieux incluent également des activités artisanales, commerciales et/ou administratives (tertiaires) et de services.

Attention, les programmes d'habitation, de logement ou d'enseignement scolaire et supérieur ne sont pas pris en compte dans les activités économiques demandées. De plus, le projet devra être économiquement viable sans subvention ni participation publique de la Métropole.

Une attention particulière sera donnée à la qualité du projet culturel proposé, complémentaire aux structures voisines (105, 106 et 107), tout en s'intégrant aux sites bordant les quais de Seine sur la rive gauche de Rouen. Le site devra respecter les préconisations du Plan de prévention des risques inondations (PPRI). La sauvegarde de marqueurs architecturaux tels que le bâtiment de l'Horloge et des rappels à l'histoire portuaire, maritime et industrielle seront appréciés.

Clôture des candidatures

La date de clôture de l'appel à candidatures est fixée au 13 avril 2026. Les trois candidatures qui seront sélectionnées auront la possibilité de soumettre leurs dossiers financiers et techniques jusqu'au 2 novembre 2026. Le projet final sera retenu en 2027. Les candidats devront adresser leur dossier administratif à l'adresse mail suivante : projet-bethencourt@metropole-rouen-normandie.fr.

