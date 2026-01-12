Laval. Blues, rap, rock… Le 6PAR4 présente sa programmation de janvier à juillet

En ce moment La vie qu'on mène Mentissa
Loisir. Une quinzaine d'artistes sur scène, une trentaine d'événements et deux festivals : le 6PAR4 à Laval a présenté sa programmation en salle et hors les murs de janvier à juillet.

Publié le 12/01/2026 à 15h34 - Par Simon Lebaron
Guillaume Levallois, programmateur au 6PAR4 de Laval, présente la programmation de janvier à juillet.

Le 6PAR4 a présenté sa programmation de saison de janvier à juillet. La scène de musiques actuelles de Laval va accueillir sur scène, sans compter les événements hors les murs, une quinzaine d'artistes variés, allant "du rap à la chanson, à l'électro, au rock". "On a un enjeu de diversité", précise le programmateur, Guillaume Levallois.

Dénicher les artistes de demain

Le bluesman Cedric Burnside et le groupe français Terrenoire se produiront dans la salle de 300 personnes, respectivement les 20 mars et 4 avril. "Il y a aussi cet ADN de trouver des artistes avant qu'ils ne deviennent importants", explique Guillaume Levallois. Le 6PAR4 a, par exemple, déjà accueilli Zaho de Sagazan, Orelsan ou encore Christine and the Queens. "On a mis une petite pièce sur St Graal qui est un artiste de pop pressenti pour les Victoires de la musique. Il se peut que demain, il ait un beau parcours", note le programmateur. L'artiste sera à Laval le 2 avril.

Le groupe Deluxe à l'Espace Mayenne

Plusieurs rendez-vous sont aussi fixés hors les murs du 6PAR4, à l'image du festival Les 3 Elephants, dont une partie de la programmation a été dévoilée, et du festival Monte dans l'bus. Autre temps fort : le groupe Deluxe programmé à l'Espace Mayenne. "C'est la première fois qu'on y pose nos valises, on est super content d'y aller pour accueillir le groupe Deluxe qui enflamme toutes les scènes où il passe depuis une dizaine d'années", sourit Guillaume Levallois. Ce sera dimanche 8 mars.

Pratique. Retrouvez vos idées de sortie en Mayenne dans l'agenda Tendance Ouest, à l'antenne du lundi au vendredi à 9h30 et 13h30.

