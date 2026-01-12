Métropole Rouen Normandie. L'hôtel de Ville et la Halle aux toiles ont été inscrits aux Monuments historiques

En certifiant l'hôtel de Ville et la Halle aux toiles aux Monuments historiques, Rouen "renforce la protection de son patrimoine architectural et artistique", selon le communiqué publié vendredi 9 janvier. Ces deux édifices sont emblématiques "de la Reconstruction et de l'audace artistique des années 1960", est-il précisé.

Une totale protection des édifices

Le 20 octobre 2025, Jean-Benoît Albertini, préfet de la région Normandie, a signé les deux arrêtés d'inscription ainsi que l'extension de protection des deux sites (l'hôtel de Ville et la Halle aux toiles) aux monuments historiques, suivis le 29 octobre 2025 par cinq arrêtés concernant les collections d'objets (mobilier, luminaires, œuvres d'art), sur avis de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Jusqu'à présent, ces édifices n'étaient que partiellement protégés. En effet, seules la façade et la partie du toit qui donne sur les jardins de l'hôtel de Ville étaient répertoriées comme Monuments historiques. Concernant la Halle aux toiles, seuls le mur Nord et la fierté Saint-Romain (chapelle catholique) y étaient déjà affiliés. Dorénavant, toutes les façades, toitures et une grande partie des espaces intérieurs, ainsi que les collections de mobilier et d'art, bénéficient de cette reconnaissance patrimoniale.