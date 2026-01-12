En ce moment L'amour de ma vie LINH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Métropole Rouen Normandie. L'hôtel de Ville et la Halle aux toiles ont été inscrits aux Monuments historiques

Patrimoine. L'ensemble des façades, toitures et une grande partie des espaces intérieurs de l'hôtel de Ville et de la Halle aux toiles de Rouen sont désormais inscrits au titre des Monuments historiques, ainsi que leur mobilier et leurs décors.

Publié le 12/01/2026 à 15h43 - Par Margaux Fresnais
Métropole Rouen Normandie. L'hôtel de Ville et la Halle aux toiles ont été inscrits aux Monuments historiques
L'hôtel de Ville de Rouen ainsi que la Halle aux toiles sont désormais inscrits aux Monuments historiques.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En certifiant l'hôtel de Ville et la Halle aux toiles aux Monuments historiques, Rouen "renforce la protection de son patrimoine architectural et artistique", selon le communiqué publié vendredi 9 janvier. Ces deux édifices sont emblématiques "de la Reconstruction et de l'audace artistique des années 1960", est-il précisé.

Une totale protection des édifices

Le 20 octobre 2025, Jean-Benoît Albertini, préfet de la région Normandie, a signé les deux arrêtés d'inscription ainsi que l'extension de protection des deux sites (l'hôtel de Ville et la Halle aux toiles) aux monuments historiques, suivis le 29 octobre 2025 par cinq arrêtés concernant les collections d'objets (mobilier, luminaires, œuvres d'art), sur avis de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Jusqu'à présent, ces édifices n'étaient que partiellement protégés. En effet, seules la façade et la partie du toit qui donne sur les jardins de l'hôtel de Ville étaient répertoriées comme Monuments historiques. Concernant la Halle aux toiles, seuls le mur Nord et la fierté Saint-Romain (chapelle catholique) y étaient déjà affiliés. Dorénavant, toutes les façades, toitures et une grande partie des espaces intérieurs, ainsi que les collections de mobilier et d'art, bénéficient de cette reconnaissance patrimoniale.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Métropole Rouen Normandie. L'hôtel de Ville et la Halle aux toiles ont été inscrits aux Monuments historiques
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple