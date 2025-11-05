Podcast "Invité du mercredi". Festival du livre de jeunesse de Rouen : Carole Trébor et 45 auteurs attendus

En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
Loisir. Cette manifestation rouennaise emblématique fête ses 43 ans, du vendredi 7 au dimanche 9 novembre à la Halle aux toiles de Rouen. Et elle n'a pas pris une ride.

Publié le 05/11/2025 à 16h30 - Par Elodie Laval
Avec au programme, expositions, ateliers, spectacles et bien sûr rencontres avec les auteurset autrices, le festival a encore de belles pages devant lui.

Relevant le défi de se renouveler chaque année, le festival du livre de jeunesse de Rouen apporte une fois de plus son lot de nouveautés, "en particulier grâce à la collaboration de l'autrice Carole Trébor, marraine de l'édition, qui nous ouvre son carnet d'adresses", souligne Regis Le Ruyet directeur de l'association Lis-moi les mots, en charge de l'événement. Pour continuer à promouvoir la lecture chez le jeune public, cette année du vendredi 7 au dimanche 9 novembre le festival accueille à la Halle aux toiles 34 maisons d'édition et 45 auteurs jeunesse dont certains ont récemment été primés comme Caroline Solé pour son ouvrage Omaya et la Louve publié chez Albin Michel. "Le festival met aussi en avant des auteurs rouennais comme Nathalie Lescaille, Jimmy Blin ou encore Elodie Chan et des maisons d'éditions locales." Avec pour sous-titre cette année "mots mêlés", le festival établit des ponts entre la littérature et les arts vivants : une source d'inspiration inépuisable et une belle façon de se réinventer.

Régis Le Ruyet était l'invité du mercredi de Tendance Ouest, mercredi 5 novembre : 

Pratique. 0 à 3,5€.

