Sotteville-lès-Rouen. 11 concerts pour une édition automnale inédite du Pacific Festival

Loisir. Le Pacific Festival, dédié aux musiques improvisées, revient en octobre avec une édition automnale inédite. Onze concerts sont programmés à Rouen et dans son agglomération, entre lieux insolites et scènes reconnues.

Publié le 07/10/2025 à 10h00 - Par Elodie Laval
Parmi les têtes d'affiche de ce festival, le public aura l'occasion de voir sur scèneBen Lamar Gay (photo) et Avishai Cohen ! - Alejandro Ayala Crop

Pour la première fois, le Pacific Festival propose une édition automnale en plus de son rendez-vous estival. Ce temps fort dédié aux musiques improvisées se déroule du 7 au 14 octobre à Rouen et son agglomération, avec 11 concerts prévus. Les représentations auront lieu dans des lieux variés, allant de la chapelle du CHU aux scènes conventionnelles comme Le 106 ou le Trianon Transatlantique. Créé par Thibault Cellier, contrebassiste et membre du groupe Les Vibrants Défricheurs, le festival est porté par l'association Home Factory. "Nous favorisons les échanges, les rencontres et aussi les retrouvailles, comme pour le concert du 9 octobre où Gabriel Gosse, complice de Philippe Katerine, retrouve sur scène son ancien partenaire de Totem, Romain Labaye." L'événement offre un large éventail musical, de la musique baroque aux sonorités balkaniques mêlées à des influences basques en passant par le cours de sport musical de Nuage Magique.

Pratique. Du 7 au 14 octobre. Agglo de Rouen. Infos et résa sur homefactory.live.

