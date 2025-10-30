En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. 30 concerts en 15 jours pour la 26e édition de Chants d'elles

Loisir. Avec pour but de mettre en valeur les artistes féminines, le festival Chants d'elles revient avec une programmation foisonnante.

Publié le 30/10/2025 à 09h05
Rouen. 30 concerts en 15 jours pour la 26e édition de Chants d'elles
Christine Zayed participe à un café-concert animé par Pierre Lemarchand. Mais l'artiste sera aussi en récital le 15 novembre au centre André-Malraux.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un rendez-vous qui est désormais bien installé dans l'agglomération de Rouen. Chants d'elles propose de mettre à l'honneur pendant deux semaines les artistes féminines, du 1er au 16 novembre. 

Panorama musical

Chants d'elles promeut les voix mais plus largement la musique : "C'est l'expression féminine qui prime, il y aura donc aussi des concerts purement instrumentaux comme celui du quatuor contemporain Kaija", précise Ludwig Brosch, programmateur coordinateur de Chants d'elles. Cette année, le festival accorde davantage de place au jazz, mais Chants d'elles propose aussi bien des concerts rock, world musique ou chanson française. Chaque salle partenaire établit elle-même sa programmation. 

Formule parcours

Depuis quelques années, Chants d'elles est inaugurée par une soirée parcours musical dans les bars rouennais, centrée sur le quartier Robec. "C'est un rendez-vous gratuit et un vrai moment de convivialité, souligne Ludwig Brosch. Pour favoriser l'ouverture de Chants d'elles au plus grand nombre, nous multiplions les concerts gratuits qui sont parfois donnés dans des lieux qui ne sont pas dédiés à la musique comme le centre hospitalier du Rouvray pour Moonya ou la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen pour le café-concert de l'artiste franco-palestinienne Christine Zayed." 

Festival de proximité 

Cette formule permet à l'artiste de s'exprimer sur son travail, de débattre de l'actualité ou de la place des femmes dans le monde de la musique. Chants d'elles favorise la proximité avec le public et prône aussi les talents locaux. "Certaines de nos artistes sont des fidèles de longue date comme Leonor Stirman, Lady Arlette et Amélie Affagard. Le festival les reprogramme en fonction de leur actu et accueille aussi des nouvelles venues comme Agathe B." Enfin le festival se déroule essentiellement dans l'agglomération rouennaise, avec quelques échappées, notamment dans le pays de Bray !

Pratique. Du 1er au 16 novembre. Programme et informations sur festivalchantsdelles.org

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. 30 concerts en 15 jours pour la 26e édition de Chants d'elles
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple