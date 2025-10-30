Rouen. 30 concerts en 15 jours pour la 26e édition de Chants d'elles

C'est un rendez-vous qui est désormais bien installé dans l'agglomération de Rouen. Chants d'elles propose de mettre à l'honneur pendant deux semaines les artistes féminines, du 1er au 16 novembre.

Panorama musical

Chants d'elles promeut les voix mais plus largement la musique : "C'est l'expression féminine qui prime, il y aura donc aussi des concerts purement instrumentaux comme celui du quatuor contemporain Kaija", précise Ludwig Brosch, programmateur coordinateur de Chants d'elles. Cette année, le festival accorde davantage de place au jazz, mais Chants d'elles propose aussi bien des concerts rock, world musique ou chanson française. Chaque salle partenaire établit elle-même sa programmation.

Formule parcours

Depuis quelques années, Chants d'elles est inaugurée par une soirée parcours musical dans les bars rouennais, centrée sur le quartier Robec. "C'est un rendez-vous gratuit et un vrai moment de convivialité, souligne Ludwig Brosch. Pour favoriser l'ouverture de Chants d'elles au plus grand nombre, nous multiplions les concerts gratuits qui sont parfois donnés dans des lieux qui ne sont pas dédiés à la musique comme le centre hospitalier du Rouvray pour Moonya ou la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen pour le café-concert de l'artiste franco-palestinienne Christine Zayed."

Festival de proximité

Cette formule permet à l'artiste de s'exprimer sur son travail, de débattre de l'actualité ou de la place des femmes dans le monde de la musique. Chants d'elles favorise la proximité avec le public et prône aussi les talents locaux. "Certaines de nos artistes sont des fidèles de longue date comme Leonor Stirman, Lady Arlette et Amélie Affagard. Le festival les reprogramme en fonction de leur actu et accueille aussi des nouvelles venues comme Agathe B." Enfin le festival se déroule essentiellement dans l'agglomération rouennaise, avec quelques échappées, notamment dans le pays de Bray !

Pratique. Du 1er au 16 novembre. Programme et informations sur festivalchantsdelles.org