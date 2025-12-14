En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. L'université porte plainte contre un étudiant après un salut nazi 

Education. Après la diffusion d'une photo d'un étudiant en première année d'histoire, effectuant un salut nazi, l'Université de Caen porte plainte. 

Publié le 14/12/2025 à 09h13, mis à jour le 14/12/2025 à 09h45 - Par Elvire Alix
Caen. L'université porte plainte contre un étudiant après un salut nazi 
Ce n'est pas la première fois qu'un salut nazi est effectué dans l'enceinte de l'Université. Deux autres faits similaires ont été dénoncés en février 2025 et juin 2025 dernier. - Université de Caen - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une nouvelle affaire liée à des gestes et propos à caractère nazi et discriminatoire secoue l'université de Caen. Un étudiant en première année d'histoire a été photographié en train de faire un salut nazi au sein de l'établissement.

Les faits se seraient produits en novembre 2024 mais ils ont été rendus publics début décembre par l'association étudiante Union Pirate, qui a diffusé les éléments. Selon cette association, ces gestes ont eu lieu dans le local associatif de l'association des étudiants en histoire de Caen (AEHC).

Une plainte déposée 

L'association Union Pirate a salué la réactivité de l'université de Caen, face à la gravité des faits, qui a annoncé le dépôt d'une plainte. Par ailleurs, une autre enquête administrative interne est en cours. Elle porte à la fois sur les propos racistes, sexistes et homophobes qui auraient été tenus par l'étudiant concerné mais également sur la responsabilité des membres du bureau de l'Association des étudiants en histoire de Caen.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel geste est realisé dans l'enceinte de l'Université. Deux autres faits similaires ont été dénoncés en février 2025 et juin 2025 dernier. 

 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Lot de 14 billets voltaire neufs
Lot de 14 billets voltaire neufs Raismes (59590) 595€ Découvrir
Lot de 700 billets du monde
Lot de 700 billets du monde Raismes (59590) 998€ Découvrir
Exceptionel l album timbres france classic c+ 30 000
Exceptionel l album timbres france classic c+ 30 000 Raismes (59590) 1 198€ Découvrir
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. L'université porte plainte contre un étudiant après un salut nazi 
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple