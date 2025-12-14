Une nouvelle affaire liée à des gestes et propos à caractère nazi et discriminatoire secoue l'université de Caen. Un étudiant en première année d'histoire a été photographié en train de faire un salut nazi au sein de l'établissement.

Les faits se seraient produits en novembre 2024 mais ils ont été rendus publics début décembre par l'association étudiante Union Pirate, qui a diffusé les éléments. Selon cette association, ces gestes ont eu lieu dans le local associatif de l'association des étudiants en histoire de Caen (AEHC).

Une plainte déposée

L'association Union Pirate a salué la réactivité de l'université de Caen, face à la gravité des faits, qui a annoncé le dépôt d'une plainte. Par ailleurs, une autre enquête administrative interne est en cours. Elle porte à la fois sur les propos racistes, sexistes et homophobes qui auraient été tenus par l'étudiant concerné mais également sur la responsabilité des membres du bureau de l'Association des étudiants en histoire de Caen.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel geste est realisé dans l'enceinte de l'Université. Deux autres faits similaires ont été dénoncés en février 2025 et juin 2025 dernier.