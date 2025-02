Caen. L'université lance une enquête après le "salut nazi" d'un étudiant

Alors que des étudiants de l'université de Caen se mobilisaient dans le Campus 1 contre les coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur, mardi 11 février, un autre élève a exécuté un "salut nazi" en signe de provocation. Le syndicat Solidaires étudiants a rapporté ces faits via une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, montrant un jeune qu'ils identifient comme un militant d'extrême droite.

"Le bras ne tremble pas et nous irons au bout de la procédure"

Informé de ce geste, la gouvernance de l'université "dénonce cet acte inadmissible" et informe qu'une plainte a été déposée auprès du procureur de la République. "Nous devons identifier cet étudiant pour pouvoir donner les suites disciplinaires que cela mérite", précise l'université.

"Comme toutes les présidentes et présidents d'universités en pareil cas, le bras ne tremble pas et nous irons au bout de la procédure", affirme Lamri Adoui, président de l'université de Caen Normandie qui rappel également que "l'université prône la tolérance zéro pour ces actes qui sont des délits et pas une liberté d'expression".

