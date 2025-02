Caen. Mémoire de la Shoah : "Il faut trouver de nouveaux moyens de transmission"

Marie Moutier-Bitan est titulaire à l'université de Caen de la chaire d'excellence dédiée aux études sur la Shoah et les génocides. Cette spécialisation est une première en France !

Quels sont les projets que vous menez

à l'université de Caen ?

"Deux projets innovants sont actuellement en cours. Le premier consiste en la reconstitution humaine et spatiale du ghetto de Brest-Litovsk, en Biélorussie, qui existait entre 1941 et 1942, à partir des documents administratifs et personnels de plus de 18 000 juifs détenus. Le deuxième projet concerne l'inventaire et l'analyse des journaux intimes de la Shoah pour ne pas perdre cette mémoire et mettre en avant la parole des personnes assassinées qui n'ont pas pu témoigner après la guerre."

Quels sont les enjeux actuels

autour de la mémoire de la Shoah ?

"Avec la disparition progressive des rescapés, il faut trouver de nouveaux moyens de transmission. Le témoignage direct reste essentiel, mais il faut aussi exploiter les visites de lieux historiques, les archives et les textes pour transmettre une histoire incarnée. La recrudescence des actes antisémites en France doit également nous interroger : ce n'est pas un signe de bonne santé démocratique. Il faut rester vigilant et réinterroger notre société face à ces dérives."

A qui s'adressent ces recherches ?

"Ces recherches visent à la fois un public scientifique, avec un travail de pointe en histoire et aux archives, mais elles sont aussi destinées à tous. Il est essentiel de diffuser ces connaissances auprès des étudiants, des professeurs et du grand public."