Art. Un été au Musée des Beaux-Arts de Rouen

Le Musée des Beaux-Arts de Rouen consacre une exposition à Maxime Old (1910-1991), figure du design français. Jusqu'au 5 janvier, "Maxime Old, homme d'intérieurs" retrace son parcours à travers une centaine de pièces de mobilier, des reconstitutions d'intérieurs et des archives inédites. L'exposition met, notamment, en lumière ses réalisations emblématiques. Un espace interactif, "Le laboratoire", présente des créations contemporaines inspirées de son œuvre, conçues par des étudiants de l'Ecole nationale supérieure d'Architecture de Rouen. Parallèlement, des ateliers pour enfants sont proposés durant le mois d'août. Les "Petites Fabriques" invitent les enfants à explorer les couleurs avec "Couleurs d'été", tandis que les "Grandes Fabriques" proposent d'imaginer des monstres extraordinaires dans "Moi ce que j'aime c'est…" et de concevoir meubles et espaces ludiques dans "A fond les formes !".

Pratique. Plus d'informations sur mbarouen.fr.