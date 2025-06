[En images] Exposition. Maxime Old, le célèbre architecte d'intérieur qui a marqué Rouen

"Un meuble de qualité, c'est comme une compagne ou un compagnon de qualité. Vous ouvrez les yeux et vous vous dites, quelle chance, j'ai !" Ce sont les mots d'Olivier Old, le fils de Maxime Old, célèbre architecte d'intérieur et créateur de mobilier du XXe siècle. Il a largement participé à la création de l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 5 janvier au Musée des Beaux-Arts, et qui présente une centaine de pièces de mobilier, dont certaines n'ont jamais été exposées.

Lui vit aujourd'hui encore dans la plupart de ces meubles uniques du créateur, qui deviennent le temps de l'exposition des pièces de musée. "Moi je prends mon café sur ces sièges", sourit-il. Le premier espace de l'exposition est même une reconstitution de l'appartement dans lequel il a grandi, dans le 6e arrondissement de Paris.

Même si ce sont des pièces uniques, le mobilier de Maxime Old reste fonctionnel. Ce banc, toujours installé chez Olivier Old, le fils du créateur, devient une table et s'ouvre pour offrir un espace de rangement.

Le premier espace de l'exposition est une reconstitution de l'appartement parisien de Maxime Old, dans le 6e arrondissement. Une manière d'apprécier son univers, à la fois moderne et raffiné, simple et gracieux.

Entre classique et moderne

Maxime Old est un acteur majeur des arts décoratifs français du XXe siècle, alliant élégance classique et fonctionnalité moderne. "C'est un dessin extrêmement pur. Il apprend l'élégance, les courbes avec ces formes en biseau et l'usage de matériaux luxueux… Je crois que c'est quelqu'un d'une grande sensualité dans son rapport aux matières et aux couleurs", livre Florence Calame-Levert, commissaire de l'exposition.

Maxime Old va utiliser pour ses créations le bois massif, des étoffes en fibre naturelle mais aussi des matériaux modernes industriels, tels que ceux produits par Formica ou Polyrey comme pour cet ensemble.

Maxime Old, dont les créations n'ont jamais été produites à l'échelle industrielle, a aussi un lien tout particulier avec Rouen. Il a notamment décoré et meublé la salle du conseil municipal de l'hôtel de Ville dans les années soixante, laissé sa marque à la Halle aux toiles, puis dans le bureau de Jean Lecanuet au Conseil général dans les années soixante-dix.

Au fil de sa carrière, Maxime Old adopte une vision plus globale de l'espace comme pour la salle du conseil municipal de l'hôtel de Ville, qu'il dessine et réalise de A à Z, tant pour le mobilier que la décoration. - Pierre Antoine

Maxime Old revient travailler à Rouen en 1982 pour meubler le bureau de Jean Lecanuet, alors président du Conseil général de Seine-Maritime. Un bureau semblable à celui-ci, acquis par le Musée des Beaux-Arts.