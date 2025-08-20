En ce moment Popcorn Sale SANTA
Saint-Lô. Cirque, clowns, animations : les Saltimbrés installent leur chapiteau

Société. Cirque, spectacles, ateliers cuisine, déco ou peinture, les Saltimbrés réinstallent leur chapiteau dans le square du Val Saint-Jean à Saint-Lô.

Publié le 20/08/2025 à 14h55 - Par Thierry Valoi
Le chapiteau des Saltimbrés est installé dans le square du Val Saint-Jean à Saint-Lô. - Thierry Valoi

Comme chaque été, depuis lundi 11 août, le collectif artistique les Saltimbrés s'est installé dans le square du Val Saint-Jean à Saint-Lô. Les habitants et les enfants se retrouvent autour d'un chapiteau avec une kyrielle d'activités. Cirque, spectacles, concerts, peinture, construction. Franck L'Orphelin, membre de l'association les Saltimbrés, nous parle de la manifestation :

Franck L'Orphelin

Des activités pour petits et grands

Pour les plus grands, une cuisine est aménagée pour confectionner des repas partagés avec des produits locaux. Pour les plus petits, des ateliers peinture et construction.

François est le papa d'Axel, 4 ans. Ce natif de Saint-Lô, désormais installé dans l'Ain, est en vacances chez ses parents et se satisfait de ces activités :

François

Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Elles se terminent ce vendredi 22 août soir par un grand spectacle à 19h30.

Atelier peinture pour les enfants.Atelier peinture pour les enfants. - Thierry Valoi

Galerie photos
Atelier peinture pour les enfants. - Thierry Valoi

