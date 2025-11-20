Saint-Lô. Une boutique de retrogaming avec des bornes d'arcade a ouvert ses portes dans le centre-ville

Une nouvelle boutique atypique vient d'ouvrir dans le centre de Saint-Lô. Derrière la vitrine, les lumières vives de plusieurs bornes d'arcade attirent les regards. Tout un univers de retrogaming !
Un univers de nostalgie
A la tête du magasin, Jérôme Lecordier, 48 ans, originaire de Bayeux, qui a ainsi transformé sa passion en activité commerciale à part entière. Un univers pour les nostalgiques de ces bornes de jeux.
Jérôme Lecordier
Vous pouvez retrouver Jérôme Lecordier dans son univers de bornes d'arcade, 35 rue Torteron à Saint-Lô où il voit déjà défiler pas mal de nostalgiques de ces jeux.
