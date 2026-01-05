En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Humour. Tristan Lucas joue son spectacle une dernière fois à Caen, avant un nouveau !

Loisir. L'humoriste Tristan Lucas joue pour la dernière fois à Caen son spectacle "Français content", au Centre de Congrès.

Publié le 05/01/2026 à 09h10
Tristan Lucas revient à Caen le 9 janvier. Il jouera pour la dernière fois "Français content" dans sa ville, avant de se concentrer sur un nouveau spectacle, "Décennies". - Kobayashi

De quoi parle le spectacle ?

"Le titre est assez efficace, car c'est un oxymore. Il parle du fait que l'on est des privilégiés. Grâce à mes voyages à l'étranger je me suis rendu compte qu'on avait de la chance d'être en France."

Vous le jouez depuis presque 3 ans. Il n'y a pas une forme de lassitude ?

"Non car petit à petit on le fait grandir, puis j'ai aussi d'autres activités, comme la tournée des Zéniths avec Montreux... C'est vrai quand même que je sens que j'ai une petite envie de travailler sur le nouveau spectacle. Mais avoir des gens qui se marrent pendant 1h15, même si on a déjà dit le texte 100 fois, c'est toujours kiffant."

Vous gardez une vraie attache à Caen ?

"Oui, je l'ai joué une dizaine de fois ici, et là ce sera une belle dernière devant 550 personnes. Je suis attaché à la ville. Ma mère vit encore à Caen, j'ai joué pendant 15 ans à Malherbe... En moyenne je reviens quasiment tous les mois. J'ai sorti récemment un sketch sur la ville de Caen, sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Je parle de la rue Ecuyère et de Malherbe, avec de l'autodérision, du cynisme, et toujours de la tendresse envers cette bonne vieille ville de Caen ! Je pense que je referai sur scène ce sketch le 9 janvier. D'ailleurs, là je suis en train d'écrire un truc sur le clash Orelsan et Kylian Mbappé, ça me fait marrer."

Vous porterez un maillot du SM Caen vintage, comme sur la scène du Zénith ?

"Il faut que je refasse les greniers de ma mère. Je n'arrive pas à le retrouver encore, mais celui qui me ferait kiffer, c'est le maillot de la coupe d'Europe en 1992, avec les petits carrés rouges et bleus sur le torse. Il est mythique, si je pouvais le retrouver, je serais comme un gamin."

Vous préparez un nouveau spectacle ?

"Oui, le pitch de Décennies est rapide : c'est 10 minutes de blagues par décennie de vie. On tire le fil de la vie en parlant des différentes décennies. Pour paraphraser Renaud, on va rigoler de la vie tant qu'y en a. Je le joue en rodage au Théâtre à l'Ouest les 8 et 9 avril."

Pratique. "Français content" au Centre de Congrès. 9 janvier à 20h30. 29€ la place.

Tristan Lucas, à gauche. - DR

