Clash. Orelsan tacle les Mbappé en chanson : "Il a pas un rond", répond Kylian

Sport. Un clash est survenu entre Orelsan et Kylian Mbappé à l'occasion de la sortie du dernier album du rappeur caennais ce vendredi 7 novembre.

Publié le 07/11/2025 à 15h21 - Par Lilian Fermin
Kylian Mbappé et Orelsan ne seraient pas les meilleurs amis du monde à en croire le message posté sur les réseaux sociaux par la star des Bleus. - Jimmy Joubert / Lilian Fermin

Voilà un clash qu'on n'avait pas vu venir. A l'occasion de la sortie de son album "La Fuite en avant", Orelsan lance quelques piques envers plusieurs personnalités. Dans une de ses chansons nommée La petite voix, il rappe "Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé".

Une référence au Stade Malherbe Caen, descendu l'an passé en troisième division, alors que le club avait été racheté par Kylian Mbappé, le buteur star du Real Madrid.

Grosse brouille à venir ?

Ni une ni deux, l'attaquant des Bleus a répondu à cette pique sur les réseaux sociaux. "T'es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant", écrit-il. Avant de poursuivre. "Ps : le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu'il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie." 

Si vous vouliez voir à l'avenir une collaboration entre le SM Caen et Orelsan, les choses semblent plutôt mal engagées...

