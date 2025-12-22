En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Rouen. Rave party sur l'île Lacroix, du matériel saisi

Sécurité. Une rave party illégale s'est tenue dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre dans le centre aquatique désaffecté de l'île Lacroix à Rouen. L'événement a rassemblé plusieurs centaines de participants. Du matériel et un véhicule ont été saisis.

Publié le 22/12/2025 à 08h40 - Par Gilles Anthoine
Rouen. Rave party sur l'île Lacroix, du matériel saisi
Une rave party illégale a été organisée sur l'île Lacroix à Rouen, rassemblant plusieurs centaines de personnes. - Pexel

Une rave party non déclarée s'est déroulée dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre dans les locaux désaffectés du centre aquatique de l'île Lacroix à Rouen. L'événement a rassemblé plusieurs centaines de participants. Les organisateurs ont pénétré sur les lieux par effraction. La préfecture de Seine-Maritime avait pourtant pris un arrêté interdisant l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés du vendredi 19 décembre 15h au lundi 22 décembre à 15h sur l'ensemble du département.

Le matériel saisi

Dès l'arrivée des premiers arrivants, dimanche avant 1h, la Direction interdépartementale de la police nationale a mis en place un dispositif de sécurisation, qui incluait des contrôles routiers. Les effectifs de la police nationale ont aussi établi le dialogue avec des participants médiateurs, qui ont déclaré être informés de la publication de l'arrêté et des risques encourus. Après l'évacuation du site le dimanche matin qui a été réalisée sans heurt, le matériel de sonorisation (deux groupes électrogènes, plusieurs disqueuses, quatre ensembles de jeu de lumières, huit caissons de basses et quatre amplificateurs) et le véhicule le contenant, ont été saisis.

Les contrôles de police ont conduit à des verbalisations (deux amendes forfaitaires pour stupéfiants), une interpellation pour un individu recherché, deux saisies d'armes de catégorie D et 84 identités relevées dans le cadre de verbalisations pour violation de l'arrêté préfectoral.

