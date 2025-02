Rouen. Pour une Saint-Valentin spéciale, découvrez notre sélection d'animations originales

La Saint-Valentin approche et vous souhaitez découvrir une activité qui change du dîner aux chandelles à Rouen ? Découvrez notre top 4 d'animations.

La visite guidée Rouen in love

Rouen in love est une visite guidée organisée par Rouen Tourisme pour la Saint-Valentin, à 18h. Depuis six ans, "l'objectif est de parcourir la ville pour découvrir quelques histoires d'amour de personnes qui ont vécu à Rouen", explique Léa Brieau, guide conférencière en charge de la visite. Vous en saurez plus sur la romance entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir et même sur les histoires d'amour de Gustave Flaubert. Des mythes et légendes sont aussi évoqués "à des endroits où l'on ne regarde pas forcément", poursuit-elle. Et pour les retardataires, une visite est aussi prévue dimanche 16 février à 15h. Pensez à réserver sur www.visiterouen.com pour un tarif plein à 10€.

Le Valentine's night show au Fridge

Qui a dit que le rire et l'amour n'étaient pas compatibles ? Le Fridge, lieu dédié à l'humour à Rouen près du Théâtre, organise aussi une soirée pour marquer le coup. Un menu spécial de six plats à partager a été concocté. Place ensuite au spectacle ! Les humoristes se produisent sur scène au fur et à mesure. Comme le veut le concept, leur nom est tenu secret jusqu'au dernier moment et lorsqu'on réserve sa place, on ne sait pas qui l'on va voir. Pour cette soirée, il faut débourser 150€ pour deux personnes. La billetterie est disponible sur lefridgerouen.vostickets.fr.

Le spectacle Candlelight Saint-Valentin

A la Halle aux toiles de Rouen, un concert Candlelight propose cette année un spectacle dédié à la Saint-Valentin. Un rendez-vous musical très romantique éclairé à la bougie dans une ambiance tamisée et propice aux mots doux. Pour cette édition sous le signe de l'amour, le musicien Valentin Barray jouera pendant une heure au piano et interprétera une série de musiques dédiées à l'amour. Parmi elles : A Time For Us du film Romeo and Juliet de 1968, My Heart Will Go On du film Titanic ou encore A Thousand Years de la saga Twilight. Les tarifs varient de 19 à 50€. Réservations sur feverup.com.

La soirée "Sans Valentin" à l'Entrepôt

Le 14 février, les célibataires ne seront pas non plus en reste. L'Entrepôt Food hall de Rouen organise, pour la seconde année consécutive, une soirée "Sans Valentin". Cocktails, speed-dating, espace bien-être et concert de Jordane Avril sont prévus de 19h30 à 1h du matin. Ce rendez-vous est une alternative pour ceux qui préfèrent une atmosphère plus décontractée et faire la fête dans un lieu où il n'y a pas que des couples. "Notre concept s'adresse davantage aux groupes", souligne Ingrid Guéret, directrice de l'Entrepôt. Sur place, attention, seuls les célibataires inscrits au speed dating peuvent y participer car "contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça s'organise au cordeau", explique Gwenaëlle Gandelin, en charge de l'animation et fondatrice du service événementiel Les Inattendus, présent en Normandie. Chaque échange dure entre trois et cinq minutes pour permettre un maximum de rencontres. L'événement est gratuit, sauf le speed dating qui s'élève à 15€.

Vous l'aurez compris, que vous soyez seul ou en couple, les animations spéciales Saint-Valentin ou "Sans Valentin" à Rouen ne manquent pas.