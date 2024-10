Rouen. A l'Aître Saint-Maclou, participez à des visites audioguidées avec votre enfant

Connaissez-vous vraiment l'Aître Saint-Maclou de Rouen ? Cet été, des visites audioguidées sont proposées pour les enfants du mardi au dimanche de 10h à 18h30, jusqu'au 21 août. Il faudra retirer son audioguide à l'accueil de Rouen Sites et Monuments, situé dans la cour de l'aître. Lors de cette visite, le récit sera conté par un "personnage emblématique de cet ancien cimetière, le Fossoyeur", peut-on lire sur le site officiel de l'Aître Saint-Maclou. Histoires, légendes et anecdotes sont donc au programme. Les enfants pourront parcourir la cour et découvrir l'histoire du lieu depuis son passé funéraire à aujourd'hui. Au cœur de la visite, le chat mène la danse et se moque du fossoyeur qu'il rencontre au fil du parcours. Les enfants seront pleinement immergés dans cet univers historique grâce à des bruitages prévus à cet effet. Ils pourront aussi profiter des jeux pensés pour ponctuer chaque point d'observation. A noter que le dernier retrait des audioguides se fait entre midi et 18h et que la réservation en ligne n'est pas obligatoire.