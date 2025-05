Rouen. Fêtes Jeanne d'Arc : deux nouveautés à découvrir lors de cette nouvelle édition

Les Fêtes Jeanne d'Arc reviennent du jeudi 29 au samedi 31 mai à Rouen. Ce mercredi 7 mai, le programme a été dévoilé. L'événement réunira 116 exposants, une trentaine de troupes et 25 bénévoles. Parmi les animations, deux nouveautés sont à découvrir : un concours de costume samedi 31 mai et des animations dans le jardin Saint-Sever à Rouen.

Un concours de costume

Pour cette nouvelle édition, un concours de costume a été créé. "On encourage les visiteurs à venir participer au grand défilé [samedi 31 mai] avec quatre catégories", annonce Delphine Crocq, directrice générale de Rouen Tourisme. Parmi elles, il y a le costume authentique alliant "tradition et patrimoine", le costume innovant qui met en avant la créativité, le costume durable qui allie inventivité et aspect écologique et enfin, "le plus original" qui valorise l'imagination.

Pour participer au concours, "il faut venir déguisé, défiler [samedi 31 mai dès 16h30] et s'enregistrer à l'issue du défilé au photocall situé au jardin Saint-Sever". Un jury composé de certains membres de Rouen Tourisme sélectionnera les gagnants. Des lots seront à gagner "au restaurant La Couronne, à l'escape game du Donjon Jeanne d'Arc, à l'Historial Jeanne d'Arc, etc.", assure Delphine Crocq. En plus, chaque participant qui viendra costumé repartira avec une photo.

Des animations dans le jardin Saint-Sever

"On a réussi à élargir nos offres jusqu'au jardin Saint-Sever. Les animations pour les centres aérés débuteront à cet endroit dès mercredi 28 mai", assure Fabrice Antoncic, président de l'association Les Vitrines de Rouen. "Le but est d'arriver à faire des animations pour que petits et grands en profitent" rive droite et rive gauche à Rouen, poursuit-il. Au jardin Saint-Sever par exemple, la confrérie du Cerbère tiendra un campement médiéval et des combats médiévaux seront organisés.

Deux nouvelles marraines

Après Stéphane Bern en 2022 et la chanteuse Claire Roignant en 2024, Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel tué en 2016 et Nassera Kermiche, la mère d'Adel Kermiche, l'un des terroristes tués lors de cet attentat, sont les deux marraines des Fêtes Jeanne d'Arc cette année. Les deux femmes ont sorti un livre en février dernier, Sœurs de douleur, dans lequel elles racontent leur rencontre et leur blessure. "C'est une façon symbolique de leur permettre de passer ce message d'amitié", assure Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen.

Les transports gratuits

A l'occasion des Fêtes Jeanne d'Arc du jeudi 29 au samedi 31 mai, les transports en commun seront gratuits sur l'ensemble du réseau Astuce. Un renforcement est aussi mis en place sur les lignes de métro, bus Teor et Fast.