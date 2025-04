Congrès du PS. Nicolas Mayer Rossignol, maire de Rouen, prend la tête de la coalition des opposants à Olivier Faure

Le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a été désigné, jeudi 24 avril, candidat à la présidence du parti socialiste (PS) lors du prochain congrès prévu à Nancy (13 au 15 juin 2025), au nom de la motion des principaux opposants à Olivier Faure.

C'est ainsi une confirmation de la coalition des trois principaux mouvements d'opposition à l'actuel premier secrétaire représentés par le maire de Rouen Nicolas Mayer Rossignol, la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy et le député de l'Eure Philippe Brun. Les trois personnalités avaient annoncé fusionner leur mouvement, dans un communiqué publié ensemble le 11 avril. Le maire de Rouen est ainsi désigné 1er signataire de leur texte d'orientation, devant les deux autres. Le document est également cosigné par la présidente d'Occitanie Carole Delga, le maire de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) Karim Bouamrane ainsi que l'adjointe à la mairie de Paris Lamia El Aaraje.

Divorce avec LFI réaffirmé

"Aujourd'hui nous sommes parvenus à un nouveau rassemblement, le plus large au sein du parti socialiste et à un texte d'orientation commun", écrivent-ils, évoquant un rassemblement "inédit par son périmètre comme par sa composition". Comme ils l'avaient laissé entendre au moment de l'annonce de leur alliance, les signataires réaffirment leur volonté de divorce avec La France insoumise (LFI) et leur volonté "que la ligne politique majoritaire issue de ce congrès exclue toute ambiguïté vis-à-vis de LFI", appelant également à une clarification de la ligne du PS.

Une main tendue à Boris Vallaud

Par ailleurs, les signataires lancent une nouvelle main tendue à Boris Vallaud, chef des députés PS, qui a lui aussi annoncé son intention d'être candidat, rappelant que les signataires partagent ses propositions "sur la nécessité de remettre le parti socialiste au travail, sur la création d'un institut de formation et de recherche pour les militants, sur la nécessité de renouer le lien avec nos élus locaux et les territoires".