Rouen. Nicolas Mayer-Rossignol ne sera pas le Premier secrétaire du PS

Olivier Faure a remporté les primaires du Parti socialiste avec 50,9% des suffrages exprimés contre 49,1% pour son concurrent, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol. Il a donc été réélu au poste de Premier secrétaire.

"Jeudi 5 juin, à l'issue d'un scrutin serré, Olivier Faure a été réélu Premier secrétaire du Parti socialiste", a annoncé le PS dans un communiqué. Les résultats définitifs seront ratifiés lors du congrès prévu à Nancy (Meurthe-et-Moselle) du 13 au 15 juin.

Nicolas Mayer-Rossignol reconnaît sa défaite

Vendredi 6 juin, dans la matinée, Nicolas Mayer-Rossignol a reconnu sa défaite. "Toutes mes félicitations à Olivier Faure, à ses soutiens. Merci à tous les militants mobilisés dans ce Congrès et aux 12 000, près de la moitié du PS, qui ont voté pour moi. Fidèle à mes valeurs je continuerai de porter une gauche populaire et républicaine, qui s'affirme par ses idées."

"Merci aux militantes et militants qui me renouvellent leur confiance", a écrit sur X Olivier Faure. "Dès demain, nous poursuivrons le travail commencé en 2018 pour amplifier la dynamique, avec un Parti socialiste ancré au cœur de la gauche", a-t-il ajouté, saluant Nicolas Mayer-Rossignol et "celles et ceux qui l'ont soutenu".