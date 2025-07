Jullouville. Près de 23 000 spectateurs au festival Grandes Marées

Clap de fin pour le festival des Grandes Marées à Jullouville dans la Manche dimanche 27 juillet au soir. La quarantaine de groupes et artistes a rassemblé 22 700 festivaliers lors des sept soirées du festival, avec aussi les deux concerts du Before, la nouveauté 2025. Une seule journée n'a pas été complète, le mercredi. Les concerts ont donc largement fait le plein, comme pour Bob Sinclar, Michel Polnareff ou encore Adé et Bon Entendeur. Le succès de ce festival se prolonge avec donc des chiffres similaires aux deux dernières années. La sixième édition est déjà annoncée. Ce sera du 18 au 26 juillet 2026.