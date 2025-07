Caen. AccroCamp à la Colline aux oiseaux : qu'en pensent les visiteurs ?

Ouvert depuis quelques mois, un nouveau parc d'accrobranche a pris place dans le parc de la Colline aux oiseaux à Caen : AccroCamp. Pour ce premier été depuis l'ouverture, c'était l'occasion idéale d'aller recueillir les impressions des visiteurs.

Des parcours pour petits et grands

Jino Marguerite, responsable du parc, nous explique de quoi se compose le site : "Pour les plus petits, il y a le parcours violet, qui est à deux mètres de haut, le parcours vert est à cinq mètres de haut, pour ceux de plus d'un mètre vingt". Enfin, il poursuit en montrant le dernier parcours, "qui est fait pour les plus sportifs". En effet, avec ce parcours, vous pourrez vous hisser à huit mètres de haut, pour les plus d'un mètre trente.

Des grands-parents et petits-enfants ravis

"C'est très amusant de venir ici, et c'est la première fois que je teste le parcours d'accrobranche", glisse Zoé, 12 ans. Pour les grands-parents présents sur le site, le constat est le même : "C'est sympa de les voir s'éclater, à faire plein de choses qu'ils ne feraient pas ailleurs", précise Joëlle Faverais, venue passer l'après-midi au parc avec ses petits-enfants.

Reportage Accrocamp Impossible de lire le son.

Le constat du responsable

"On voit bien que ça fonctionne, notamment les mercredis après-midi avec les groupes scolaires et les centres de loisirs", précise Jino Marguerite. Il vous conseille d'ailleurs de venir le matin, si vous voulez un petit peu plus de calme.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Toutes les informations sur accrocamp.com.