Caen. De l'accrobranche au cœur de la Colline aux oiseaux

Depuis le 5 avril, le parc d'aventures AccroCamp a ouvert ses portes à la Colline aux oiseaux à Caen. Il propose notamment de l'accrobranche. Le gérant Romain Leforestier explique que "l'activité propose trois niveaux de difficulté pour s'adapter à tous les âges". Les plus jeunes, de 3 à 5 ans, peuvent évoluer sur un parcours à un mètre du sol. Un parcours vert, culminant à cinq mètres de hauteur, avec tyrolienne, s'adresse aux enfants plus grands et aux adolescents. Enfin, un parcours rouge plus sportif est également proposé, avec deux tyroliennes au programme : de quoi satisfaire aussi bien les ados que les adultes. Le parc est accessible tous les jours pendant les vacances scolaires, puis les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.